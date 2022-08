Delegation hebt heute gen Ungarn ab

Gronau

2021 fiel die Feier des runden Partnerschaftsgeburtstags der Pandemie zum Opfer, aber ab heute (18. August) wird er nachgeholt: In den frühen Morgenstunden wollte sich eine Gronauer Delegation auf in Richtung der ungarischen Partnerstadt Mezöberény machen. Am Samstag soll die offizielle Feier stattfinden.

Von Guido Kratzke