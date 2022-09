Dem Bluthochdruck davonlaufen

Seinem Bluthochdruck kann man davonlaufen. Aber: Sport macht fett! Zwei Thesen von Doc Esser, mit denen der Arzt und Entertainer sein Publikum am Dienstagabend hellwach hielt. Er erklärte natürlich auch, was hinter diesen pointierten Aussagen steckt

Doc Esser in der Bürgerhalle

„Was ist noch gesund, und was ist Selbstkasteiung?“ Dieser Frage ging Heinz-Wilhelm Esser, besser bekannt aus Funk und Fernsehen als „Doc Esser“, am Dienstagabend in der gut besuchten Bürgerhalle nach. Als Arzt und Entertainer präsentierte er unterhaltsam aktuelle, seriöse Erkenntnisse zu Gesundheit und Ernährung.