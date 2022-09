Demo für den Erhalt des Stadtwäldchens

Auch wenn es eine Mahnwache sein sollte: Der Protest wird lauter. Damit soll das kleine Stadtwäldchen an der Schiefestraße gerettet werden, wo ein Investor eine Wohnanlage errichten möchte. Eingebunden wurde die Veranstaltungen am Freitag in die verschiedenen Klimaschutzaktionen des Tages, die an vielen Orten stattfanden.

Immer wieder kamen und gingen am frühen Freitagabend bei der Protestaktion gegen die Bebauung des innenstadtnahen Areals, auf dem sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Stadtwäldchen gebildet hat, dass nach den Planungen der Investoren für eine Wohnbebauung weichen soll.

Ob es zwischen der Schiefestraße, der Zollstraße und der Pfarrer-Reukes-Straße in absehbarer Zeit eine Wohnbebauung geben wird? Geht es nach den knapp 50 Demonstranten, die am frühen Freitagabend an einer Protestaktion teilgenommen hat, dann wird es nichts mit dem Wohnprojekt und statt dessen bleibt in Innenstadtnähe eine grüne Insel erhalten. Die Demo fand im Rahmen der globalen Klimaschutzaktionen der Jugendumwelt-Bewegung Fridays for Future in Gronau als eine Mahnwache statt.