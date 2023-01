Den Frost aus den Gliedern tanzen

Bei mäßig winterlichen Temperaturen luden die Karnevalsfreunde Gronau Grün-Weiß (KFG) unter dem Motto „Karneval meets Schützenfest“ in die Bürgerhalle Gronau ein. Die Halle war von Kopf bis Fuß auf Grün-Weiß eingestellt, und natürlich traten auch die Schützenkönigin Nadine Roman und ihr Konterpart Reinhard von Loh von den KFG in farblich passendem Outfit auf. Für die nächsten viereinhalb Stunden führten die beiden launisch erzählend und mal im Duett und Solo singend durch das bunte Programm.

Die 300 Gäste, die Schützenbrüder und -schwestern der Schützengesellschaft Brook Spechtholtshook von 1924 und die Narren und Närrinnen der KFG, feierten ausgelassen und unüberhörbar den Einzug des amtierenden Viergestirns der Stadt Gronau: Prinz André I., Prinzessin Mandy I., Hofdame „Angie“ Zessel und Hofmarschall Brian Fieber.

Viva Colonia

Für die gute Stimmung sorgte das Hitparaden-Trio um die Sängerin Manuela Zietlow und die Pianistin Waltraut Grespahn. So dauerte es nicht lange, bis die ersten Gäste auf den Stühlen standen und sich zu „Viva Colonia“ klatschend den Frost aus den Gliedern tanzten.

Rainhard van Loh ließ es sich nicht nehmen, dem Bürgermeister Rainer Doetkotte auf seinem Weg hinauf auf die Bühne noch ein, zwei, drei Vorschläge zur Nutzung des „Hertie-Lochs“ mitzugeben. Zur Auswahl standen die Nutzung der Fläche als Beachbar für den Genuss eines Kaltgetränks, als Landeplatz für die Star-Wars-Trilogie, als Weideland einer edlen, japanischen Rinderrasse oder als Blumenwiese anstelle eines bemalten Bauzauns.

Der Bürgermeister, selber Brooker Schütze, ließ es sich wiederum nicht nehmen, seine Antwort dem närrischen Volk in gereimten Versen zu präsentieren – „dröge Worte aus dem Rathaus“, gab er entschuldigend an, waren an die Gronauer Bürger und Bürgerinnen gerichtet, die eine Antwort erwarteten, wo denn das Stadtschwein geblieben ist, was aus der „Weißen Dame“ wird und mit wie viel Spannung er die Fertigstellung des historischen Rathauses erwartet. Mit „Gronau Helau“ und „Horrido“ mischte er sich dann wieder unter die Narrenschar.

Weitere Höhepunkt des Abends waren der Auftritt von Martin Münster aus Rosendahl, der mit seinem Modellflugzeug eine grandiose Flugshow in die Bürgerhalle zauberte und seinen Flieger wie einen Kolibri auf seiner Nase tanzen ließ.

Karnevalsfreunde Gronau Grün-Weiß feiern rauschende Karnevalsparty mit vielen Gästen Die Grün-Weißen feierten in der Bürgerhalle ihre erste Grün-Weiße Nacht nach der Corona-Pandemie Foto: Hans Lutz Oppermann Dann wurde es laut, und wer jetzt die Coronajahre nicht vergessen konnte, dem war nicht mehr zu helfen: Die Musiker der Kölschen Cover Band (KCB) mit Sänger Christoph Görger, Schlagzeuger Christian Korte, Gitarrist Steffen Serries, Andreas Meier am Bass und Fabian Hestermann am Keyboard infizierten den Saal mit dem „kölschen Virus“. Fünf westfälische Jungs, die die Gassenhauer der Bläck Föös und der Höhner rauf und runter spielten. Eine Polonaise jagte die nächste – mit und ohne 180-Grad-Wende. Mit Texten wie „Zicke zacke“, „Ich ben ’ne Räuber“ und „Superjeile zick“ ging es Hand in Hand zwischen und auf den Bänken weiter. Eine der feiernden Närrinnen kommentierte den Abend mit Helau und Horrido so: „Corona hat uns viel versaut, jetzt feiern wir laut!“

Die Tanzflöhe und Teens der Karnevalsfreunde Grün-Weiß wurden nach ihren Showeinlagen unter stehendem Applaus von den Narren und Närrinnen gefeiert und durch ein spontan gebildetes Spalier von der Bühne geleitet.

Kein Halten gab es mehr, als ein DJ-Ötzi-Doubel die Halle rockte und den Saal zum Mitsingen aufforderte. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Narrenschar die Bühne für sich entdeckt und feierten singend und tanzend, unter anderem mit „Hey Baby (if you’ll be my girl)“, was ihnen in den letzten zwei Coronajahren verwehrt wurde.

Funny Sticks und DJ Twix

Weitere Höhepunkte, die den Saal zum Brodeln brachten, waren die Funny Sticks aus Metelen mit ihren virtuosen Trommelschlägen, der Sänger Sascha Valentino aus Bocholt und zum krönenden Abschluss DJ Twix.

Unterbrochen wurde die Party nur noch dann, wenn, wie in allen Karnevalsgesellschaften üblich, die obligatorischen Orden verteilt wurden, mal knieend mit und ohne Küsschen, unter Helau- und Horrido-Rufen. Zum Ehrenmitglied der Karnevalsfreunde Gronau Grün-Weiß wurde zur späten Stunde Werner Nürnberger, Mitbegründer der KFG, ernannt, der sich mit einer perfekt vorgetragenen Soloeinlage „Gimme Hope Jo’Anna“ für die Ehrung bedankte.

Brauchtumspflege braucht Geld, deshalb konnten die Gäste – auch aus den Niederlanden und Nachbargemeinden – an einer Tombola teilnehmen. Ein Grill, der Hauptpreis im Wert von 1000 Euro, wartete auf seinen glücklichen Gewinner bzw. seine glückliche Gewinnerin. Die Präsidentin der Brooker Schützen, Nadine Roman, erinnert in ihrem Spendenaufruf an die Narrenschar an das Engagement des Eylarduswerkes in der Bayernstraße, wo schwer traumatisierte Jugendliche in einer Intensivgruppe sozialpsychologisch betreut werden.