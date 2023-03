Denis Henning veröffentlicht neues Lied unter Künstlernamen Denis Ems

Ehemaliger Teilnehmer bei „The Voice of Germany“

Gronau

Am Freitag erscheint „Der Moment“ als neue Single von Denis Ems. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der Gronauer „The Voice of Germany“-Teilnehmer Denis Henning. Mit einem neuen Produzenten und einem Label im Rücken will er musikalisch durchstarten.