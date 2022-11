Der Ball ist offiziell im Spiel

Gronau

Das erste Netzwerktreffen zur Kulturellen Bildung in Gronau hat gezeigt, dass in diesem Bereich ein großes Potenzial vorhanden es. Die in den verschiedenen Segmenten tätigen Aktiven haben aber auch ganz deutlich Defizite ausgemacht. Und dauerhaft erfolgreich sein zu können ist nach Meinung unseres Redaktionsmitgliedes Guido Kratzke ein breites Engagement erforderlich.