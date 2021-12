Der Einfluss der Stadt auf die Situation ist gering

Zwei Kinderarztpraxen gibt es zurzeit in Gronau. Das reicht vorne und hinten nicht, sagen betroffene Eltern. Auch bei der Redaktion sind schon Anfragen verzweifelter Menschen angekommen, weil für einen Säugling in Gronau kein Kinderarzt, keine Kinderärztin zu finden sei, der für neue Patienten Vorsorgeuntersuchungen anbiete.

In der politischen Diskussion blitzte das Thema einmal mehr im Sozialausschuss auf. Hier hatte Gerold Abrahamczik von der Beratungsfirma Valetudo über den Sachstand der Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung berichtet. Seit 2019 arbeitet die Stadtverwaltung in diesem Bereich mit der Firma Valetudo zusammen. Abrahamczik berichtete, dass die Stadt auf einem guten Weg sei. Jüngster, wichtiger Schritt in diese Richtung sei die Einrichtung eines Weiterbildungsverbunds gewesen. Besonders erfreulich, so Abrahamcik, sei das Interesse vieler Ärztinnen und Ärzte an den verschiedenen Maßnahmen der Stadt.