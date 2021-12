Der frühe Vogel . . .

Ralf Oude Lansink ist oft schon bei Sonnenaufgang in der Natur unterwegs. In den Naturschutzgebieten der Region fotografiert er Vögel und andere Tiere. Seine Bilder sollen den Menschen die Schönheit der Natur näherbringen. Im kommenden Jahr hat er sich in Sachen Naturschutz ein weiteres Projekt vorgenommen.

Sein bestes Foto aus dem zu Ende gehenden Jahr? Da kann und will Ralf Oude Lansink sich gar nicht so genau festlegen. Einerseits denkt er nicht in Jahren, sondern eher in Saisons – etwa wann in Gronau die Zugvögel durchkommen oder wann sie hier brüten. Andererseits hat der passionierte Natur- und Vogelfotograf eine ganze Reihe von Fotos machen können, über die er sich sehr gefreut hat. Und die sind in den Zugsaison 2020/2021 entstanden.