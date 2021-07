Der Holzwurm nagt an Eper Friedenseiche

Epe

In Westfalen rief die Beendigung des 1870 begonnenen Krieges gegen die Franzosen und dem erfolgreichen Ausgang der Schlacht bei Sedan Begeisterungsstürme hervor. Nach Ende des Krieges wurden überall in Deutschland symbolisch Abertausende Friedenseichen gepflanzt. So in Gronau auf dem Mühlenplatz, aber auch in Epe.

Hans Dieter Meyer