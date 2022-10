Der „Kaiser“ von Calgary

Kürzlich war der erfolgreiche Geschäftsmann Bill Kujat mal wieder aus Calgary/Kanada in Gronau zu Besuch. Anlass war das Klassentreffen der Viktoriaschule knapp 70 Jahre nach der Schulentlassung am 23. März 1953. In der Viktoriaschule hat Bill Kujat noch als Horst Kujat die Schulbank gedrückt. Zu „Bill“ wurde er erst in Kanada. Dorthin wanderte er 1957 als gerade mal 19-Jähriger aus. „Ich wollte immer schon weg aus Deutschland, am liebsten auf den amerikanischen Kontinent“, erzählte er am Rande des Klassentreffens. „Als dann von der Wirtschaft in Kanada junge Leute gesucht wurden und die Schiffsüberfahrt sogar als Kredit vorfinanziert wurde, bin ich eben nach Kanada gegangen.“

