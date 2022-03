Von 1919 bis 1938 lebte er in Gronau, der Lokführer Karl Klose. Buchautor Dr. Alfred Hagemann zeichnet den Lebensweg des Eisenbahners in einem Buch nach. Das stellt er am Freitag vor.

Dr. Alfred Hagemann stellt am Freitag (8. April) um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Gronau sein neues Buch vor, das unter dem Titel „In Diensten des Kaisers und der Republik: Der Lebensweg des Lokführers Karl Klose (1860-1938) – von Elsass-Lothringen ins Münsterland“ beim Lit-Verlag in Münster erschienen ist. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützte dieses Projekt durch den Heimat-Scheck, der Heimatverein Gronau war Kooperationspartner, das Stadtarchiv half bei den Recherchen.

Hagemann wird über die Biografie eines kleinbürgerlichen Lokführers im Zeitkontext des deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur sprechen. Karl Klose wurde 1860 geboren und wuchs in Berlin auf. Seine berufliche Laufbahn als Lokführer begann im neuen Reichsland Elsass-Lothringen. Die Familie wohnte in Saargemünd (bei Saarbrücken) anschließend in Straßburg. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde Klose als Eisenbahnbeamter aus Straßburg ausgewiesen und ins westfälische Gronau versetzt. Er wohnte in der Textilarbeitersiedlung „Klein Marokko“ an der Losserstraße und verstarb 1938 in Gronau. Seinen Kindern boten die Stadt Gronau beziehungsweise die Weimarer Republik Chancen zum beruflichen Neuanfang.

Von seinem jüngsten Sohn haben sich Aufnahmen aus dem Gronauer Alltag ab 1919 erhalten, unter anderem vom ehemaligen Bahnbetriebswerk an der Steinstraße. Alfred Hagemann, der Autor und Urenkel von Karl Klose, ist selbst in dem von der Eisenbahn, der Textilindustrie und Grenze geprägten „Losser-Viertel“ aufgewachsen.

Für die Teilnahme an der Kooperationsveranstaltung von Euregio-VHS, Heimatverein Gronau, Stadtarchiv und Stadtbücherei ist unbedingt eine Anmeldung unter

02562 12666 oder per E-Mail (vhs@gronau.de) notwendig. Die Teilnahme selbst ist kostenlos, die jeweils aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnung sind zu beachten.