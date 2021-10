Gronau

Mancher Jugendlicher in Gronau hat ein ziemliches Päckchen zu tragen, wie der Volksmund so sagt. Was das konkret bedeuten kann, wurde in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich. Da stellten zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des Projekts Plan G ihre Arbeit vor.

Von Frank Zimmermann