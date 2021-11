Der Nikolaus besucht die Kitas

Gronau

Der Nikolausumzug am 6. Dezember kann nicht stattfinden. Aber die Kindergartenkinder in Gronau müssen trotzdem nicht traurig sein. Der Nikolausverein hat im Absprache mit den Kindergärten eine Lösung gefunden – so bekommen viele Kinder dennoch ihre Nikolaustüte.

Von Guido Kratzke