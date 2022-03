Der positive Unterschied im Leben

Er hat die Glaubwürdigkeit im Gepäck, mit der er Jugendliche auf Augenhöhe erreichen kann: Daniel El Khatib coacht Schülerinnen und Schüler, indem er einen Einblick in seinen Werdegang gibt. Dabei lässt er sie ihre eigenen Schlüsse ziehen.

„Jeder trägt für sich selbst Verantwortung.“ Daniel El Khatib scheint zu wissen, wovon er spricht. Der Nordenhammer mit syrischen Wurzeln hat im Leben schon einige Dinge fabriziert, auf die der mittlerweile 39-jährige Jugend- und Businesscoach alles andere als stolz ist. Aber es versetzt ihn in die Lage, mit Jugendlichen so zu sprechen, dass sie verstehen, was er ihnen mitgeben möchte.