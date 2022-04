Aufgelockerter Boden soll Feuchtigkeit für die Pflanzen besser speichern

Mit dem neuen Gerät soll der Boden so bearbeitet werden, dass er das Wasser länger speichert. Wie ein weiterer Arbeitsgang eingespart werden kann, darüber denkt Josef Krefter nach, während der Traktor weitestgehend autonom seine Bahnen über den Acker zieht. Zukünftig soll ein Arbeitsgang eingespart werden und an die Spaten- noch eine Sämaschine angebaut werden.Hinter dem Lohnunternehmer, der die Gülle als Nährstoff ausbringt, fährt ein weiterer Traktor, der sie in den Boden einarbeitet.

Foto: Guido Kratzke