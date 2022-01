Dezentrale Grünabfall-Abgabe

Der Wertstoffhof in Gronau aus der Vogelperspektive.

Bei etwa der Hälfte aller angelieferten Stoffe am Wertstoffhof handelt es sich um Grünabfälle. Zu Stoßzeiten kommt es bei der Anlieferung zu Staus, die bis zur Eper Straße reichen. Die Fraktion von Pro Bürgerschaft schlägt daher vor, dezentrale Standorte für die Abgabe von Grünabfällen einzurichten, zum Beispiel einen im Westen und einen im Osten der Stadt sowie einen in Epe. Der zentrale Standort an der Eper Straße soll einem Antrag der Fraktion zufolge erhalten bleiben. Denn der liege günstig zwischen den beiden Stadtteilen und sei gut erreichbar.