Die ersten Patienten warten schon

Noch sind viele Kartons nicht ausgepackt und nicht alle Geräte installiert. Aber bis zum 4. Januar soll alles fertig sein. Dann nämlich eröffnet Adriana Popescu ihre neu gegründete Praxis in der Neustraße. Gleich gegenüber der Zahnarztpraxis Böhm & Böhm finden Patienten dann eine neue Anlaufstelle für die hausärztliche Versorgung.

Popescu kommt dabei – wie die Internistin Dr. Daniela Spiridon – in den Genuss einer Förderung durch die Stadt Gronau (WN berichteten). Die Stadt fördert seit März die Niederlassung von Ärzten im ambulanten Bereich mit bis zu 10 000 Euro Investitionszuschuss. Der Bedarf an Hausärzten ist ungebrochen groß; aktuell fehlen noch drei, so die Beigeordnete Sandra Cichon.