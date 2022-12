Die ersten POP-Container stehen

25 Tonnen bringen die POP-Container auf die Waage. Umso imposanter, diese großen Teile einmal an einem Kranhaken schweben zu sehen. Das war in dieser Woche möglich.

Wie „im Nachtflug“ wurde am späten Mittwochnachmittag der vierte POP-Container am Buschgarten in Epe aufgestellt für das POP-Gebiet 10 – Georgschule.Per Schwerlasttransport und -kran wurden die POP-Container angeliefert und aufgestellt, wie hier am Alten Postweg/Ecke Preußenstraße.

Im Glasfaser-Ausbau für Gronau und Epe geht es gut voran: In dieser Woche wurden die ersten vier (von insgesamt 15) POP-Container (POP = Point of Presence) mit Schwerlasttransportern angeliefert und direkt aufgestellt. Wegen der Größe der Arbeitsgeräte waren zeitweise Sperrungen am Alten Postweg, der Irma-Sperling-Straße und am Buschgarten notwendig (die WN berichteten). Für die Aufstellung leistete ein großer Schwerlastkran harte Arbeit, denn die Container sind aus Beton und haben ein Eigengewicht von etwa 25 Tonnen, so die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

„Alles bestens gelaufen,“ freute sich Hugo Tillmann, Leiter Betrieb Glasfaser bei den Stadtwerken Gronau, der die Aktion mit den beteiligten Firmen geleitet und organisiert hat. „Damit geht es einen entscheidenden Schritt weiter in den ersten Ausbaugebieten 10 – Georgschule, 14 – Pestalozzischule, 4 – Heerweg und 5 – Eilermarkschule.“

„Das heißt jetzt aber noch nicht Stecker rein und los geht’s,“ erklärt Thomas Maanel, der für den Bereich Planung Glasfaser bei den Stadtwerken Gronau zuständig ist. „Die gelieferten POP-Container sind noch leer, praktisch wie eine Garage, und werden jetzt mit der notwendigen Technik in Sachen Glasfaser für das jeweilige Ausbaugebiet bestückt – ein sehr aufwendiger Prozess, der noch einige Wochen dauern wird.“

Später wird dann der Stadtwerke-Partner Vodafone die vorhandene Technik sozusagen „zum Leben erwecken“, die notwendigen Verbindungen zum internationalen Netz schaffen und die Kundenverbindungen aktivieren. Maanel: „Im Frühjahr 2023 möchten wir die ersten Kunden ans Netz anschließen.“