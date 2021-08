Die Ev. Stadtkirche ist geöffnet . . .

Selbstredend, so die Kirchengemeinde, werden die AHA-Regel und das Gebot des Lüftens eingehalten werden, Mund- und Nasenschutz sind seitens der teilnehmenden Gäste mitzubringen, konkret eine medizinische, am besten eine FFP2-Maske.

Mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr ist in der Passionszeit somit die Ev. Stadtkirche geöffnet. Sie lädt ein, nicht allein auf Christi Leiden und Sterben zu schauen, sondern auch eigenes Leid in seiner Vielfalt und in seinem belastenden Schmerz in den Blick zu nehmen und, wer mag, am Kreuz Christi abzulegen, zudem ein befreiendes Gebet zu beten, ein vertrauensvolles Kerzenlicht der Hoffnung anzuzünden, in ein hilfreiches Gespräch zu kommen . . .

Das Pfarrteam Willy Bartkowski, Sabine Kuklinski und Uwe Riese haben gemeinsam mit Presbyterinnen und Presbytern (Hans Jastrow, Gerd Ludewig, Cordi Oberrecht und Petra Wyckelsma) sowie Kantor Dr. Tamás Szöcs den modernen „Kreuzweg“ in der Stadtkirche inhaltlich erarbeitet und aufgebaut.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen befindet sich die Ev. Kirchengemeinde Gronau weiterhin in einem Lockdown, der auch die Gottesdienste in Präsenzform, die Konzerte in Präsenzform und die Gruppenarbeit sowie alle anderen Angebote umfasst. Kontakt geht zurzeit „nur“ auf Abstand und vor Aerosolen geschützt, zum Beispiel via Internet oder Telefon und in der großen Weite der Ev. Stadtkirche im Rahmen deren Öffnung (Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig Anwesenden).

Der Lockdown hält zumindest bis zum 7. März an, so die Kirchengemeinde.