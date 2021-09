Die Firewall hat bislang gehalten

Gronau

Ein Schreckensszenario: Hacker dringen in das Computernetz der Stadtverwaltung ein, verschlüsseln alle Daten und verlangen ein Lösegeld für die Entschlüsselung. Keine Fiktion, wie etliche Vorfälle in anderen Orten zeigen: Krankenhäuser, Verkehrsunternehmen und Gemeindeverwaltungen wurden quasi lahmgelegt. Was tut die Stadtverwaltung Gronau, um sich vor derartigen Angriffen zu schützen?

-mb-