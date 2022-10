Kinder der Buterlandschule spenden Sponsorenlauferlös an Schule in Dernau

Gronau/Dernau

Die Jahrhundertflut aus dem Sommer 2021 ist Geschichte - könnte man meinen. Doch private Initiativen und Kontakte arbeiten weiter. So konnten jetzt die Schülerinnen und Schüler der Buterlandschule in Gronau nach über einem Jahr ihre „erlaufenen“ Spenden vom Sponsorenlauf in Dernau überreichen.

Von Christiane Nitsche-Costa