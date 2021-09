Die hilfreiche Seite der Kirche

Die goldene 50 prangt an der Wand der katholischen Familienbildungsstätte, als am Donnerstagabend die Psychologische Familienberatungsstelle der Diakonie dort ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

In dieser Zeit sei die Familienberatungsstelle ein unverzichtbarer Baustein in der Stadt geworden. „Ein Partner“, so Bürgermeister Rainer Doetkotte in seinem Grußwort, „auf den die Stadt immer bauen kann und auch in Zukunft bauen will.“ Das multiprofessionelle Team biete eine wichtige Unterstützung in schwierigen Lebenslagen. Darüber hinaus dankte er für die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und betonte, dass Sozialausschuss und Rat der Stadt der Arbeit der Diakonie einen ganz wichtigen Stellenwert einräumen.