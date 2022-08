Die Ideen sprudeln nur so

Theo hat einen „Flux-Kompensator“ aus dem 3D-Drucker gezaubert. Vivian sogar ein ganzes Buch geschrieben. Beides resultiert aus der Teilnahme an einer Schreib- und Filmwerkstatt mit Autor Klaus Uhlenbrock. Die aktuelle Auflage ist gerade wieder in der Stadtbücherei angelaufen.

Theo ist ein Wiederholungstäter – im positivsten Sinn. Schon zum dritten Mal macht der Schüler der Gesamtschule Epe mit bei der Schreib- und Filmwerkstatt, die die Stadtbücherei in Kooperation mit Autor Klaus Uhlenbrock für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren anbietet. „Ich habe vorher schon mit Freunden eigene kleine Geschichten verfilmt und sie auf Youtube gestellt, das ist cool und macht enorm Spaß“, erinnert sich der 14-Jährige an die Anfänge im Genre, in dem er mittlerweile fast schon so etwas wie ein alter Hase ist.