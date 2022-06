Die Leberaugen werden 50

Doppelkopp und Leberaugen – die beiden Begriffe hängen in Epe eng miteinander zusammen. Und das schon seit 50 Jahren.

Damals gründeten sechs junge Männer den Kartenclub. „Nach dem Fußballtraining haben wir uns regelmäßig in der Gaststätte Hörmann am Freibad getroffen und Karten gekloppt“, erzählt Gründungsmitglied Hubert Maiwald. Er ist der einzige, der seit Anfang an dabei ist. Werner Schulz, Walter Overbeck, Josef Göcke und Rolf Welp kamen erst im Laufe der Jahre dazu.