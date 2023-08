Die Lüge vom „Altersghetto Theresienstadt“

In Gedenken an Isaak „Itzig“ Pagener ist an der Merschstraße 21 ein Stolperstein eingelassen.

Am 1. August 1942 wurde der Eperaner Isaak „Itzig“ Pagener von Münster aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Itzig war das letzte in Epe wohnende Mitglied der ehemaligen jüdischen Gemeinde. Der 1858 geborene Viehhändler war 1942 schon hochbetagt. Itzig war mit der aus Fürstenau stammenden Emilie (geborene Bachmann) verheiratet, die schon 1914 verstarb. Das Paar hatte vier Kinder: Norbert, Siegfried, Antonie und Benno. Die Familie Pagener war schon über 100 Jahre in Epe ansässig und relativ wohlhabend.