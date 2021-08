Die nächste Meisterin steht schon parat

Anstelle der offiziellen Ehrung mit anschließender Feier flatterte der Goldene Meisterbrief bei Heinrich Hesselink indes per Post ins Haus. „Erst sollten die Feierlichkeiten im August 2020 stattfinden, wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf Dezember verschoben und letzten Endes ganz abgesagt. Das ist schon schade“, erklärt der Bäckermeister enttäuscht.

Hesselink führt das 115 Jahre alte Familienunternehmen in dritter Generation. 1900 waren Heinrich Hesselinks holländische Großeltern, Maria und Heinrich Hesselink, nach Gronau gezogen, wo sie 1905 ihre Bäckerei an der Losserstraße 33 eröffneten. Nach einigen Umbaumaßnahmen übernahmen ihre beiden Söhne Anton und Gerhard Hesselink 1950 das Geschäft. Auch Anton Hesselinks Sohn Heinrich entschloss sich nach dem Besuch der Wilhelmschule (1954 bis 1962), in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Seine dreijährige Lehre in Stadtlohn bestand Heinrich Hesselink 1965 mit Auszeichnung, ehe es ihn für ein halbes Jahr in die Konditorei Terheyden nach Ochtrup zog.

115 Jahre altes Familienunternehmen

„Nach gut vier Jahren im elterlichen Betrieb in Gronau reifte bei mir der Entschluss, meinen Meister zu machen“, so Heinrich Hesselink, der schließlich vier Monate lang die Schule in Olpe besuchte, ehe er im April 1970 stolz seinen Meisterbrief in Händen halten durfte. Mit dem erneuten Umbau der Räume und der Erweiterung des Angebotes um einen Party-Service mit einer Vielzahl an Buffet-Varianten sowie einem Mittagstisch auf Rädern übernahmen Heinrich und seine Frau Annette 1993 das Geschäft an der Losserstraße, das sie bis heute führen.

Obwohl Heinrich Hesselink Ende Februar bereits seinen 73. Geburtstag feiert, liegt ihm das Backen von Brötchen, Brot, Gebäck & Co. nach wie vor am Herzen. „Wir stellen alles selbst her, angefangen von den Backwaren bis hin zur hausgemachten Marmelade. Besonders gefragt ist auch unser Spritzgebäck“, verrät der Bäckermeister.

Was die Bäckerei Hesselink seit 115 Jahren ausmacht, ist der persönliche Kontakt zu den Kunden. Und das wird auch so bleiben, denn mit Tochter Stefanie steht bereits die nächste Bäckermeisterin parat, um den Betrieb weiterzuführen.