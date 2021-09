Die Nacht der Drogenfahrten

Gleich mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss fischte die Gronauer Polizei am Samstagabend aus dem Verkehr.

Gleich mehrere Fahrten unter Einfluss von berauschenden Mitteln beschäftigten die Polizei am Samstagabend in Gronau. Darüber berichtet die Pressestelle in einem zusammenfassenden Bericht.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte demnach einen 30-Jährigen auf der Straße Am Schwanenteich. Deutliche Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln bestätigte ein Drogentest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können.

Als fünf Minuten später ein Autofahrer ohne Beleuchtung an Polizisten auf der Enscheder Straße vorbeifuhr, sollte auch dieser kontrolliert werden. In leichten Schlangenlinien fuhr der Mann vor den Beamten her. Anhaltezeichen befolgte er nur zögerlich. Bei der Kontrolle schlug den Beamten laut Polizeibericht deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, zur Wache wollte der 25-Jährige nicht mitkommen. „Zunächst sperrte er sich gegen die Maßnahme und bedrohte die Beamten“, teilte die Polizei mit. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, den Verdächtigen zur Wache zu bringen. Ein Arzt entnahm auch hier eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Nächster Fall: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol, dafür aber ohne Helm und Führerschein war ein 20-Jähriger gegen 23.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Herzogstraße unterwegs. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogentest schlugen an. Es folgten Blutentnahmen und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem erhoben die Beamten nach Polizeiangaben eine Sicherheitsleistung: Der Mann hat keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.