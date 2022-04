Die ökonomische Spaltung überwinden

Gronau

Am 15. Mai stehen in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahlen an. Im Wahlkreis 77, Borken II stellen sich in diesem Jahr vier Gronauer zur Wahl. Die WN möchte ihren Leserinnen und Lesern die Gronauer Kandidaten in den nächsten Wochen vorstellen. Den Anfang macht dabei Nils Feldhaus von der Partei Die Linke.

Von Marius Knauft