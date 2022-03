Er gilt als Ausnahmemusiker: Der norwegische Saxofonist Jan Garbarek wird beim Jazzfest in Gronau gastieren. Man darf gespannt auf die Sounds sein, die er und seine kongenialen Mitstreiter präsentieren werden.

In Wohlklang schwelgen, sich von langen Melodiebögen in andere Sphären entführen lassen – kurz: die pure Musik zelebrieren – das verspricht das Konzert mit dem Ensemble das Saxofonisten Jan Garbarek. Die vier Musiker sind im Rahmen des 32. Jazzfests Gronau zu Gast und werden die Bürgerhalle in eine Kathedrale des Klangs verwandeln.