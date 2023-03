Die Qual der richtigen Wahl

Nach der Ablehnung ist vor dem Neustart. Das Projekt Gesundheitszentrum/Ärztehaus wird nicht zu den Akten gelegt. Es steht allerdings eine erneute Diskussionsschleife an. In dieser müssen noch einige grundsätzliche Fragen geklärt werden.

Wer ein Modell zum Scheitern bringt, ist gut beraten, im Gegenzug eine konstruktiven Alternative vorzuschlagen. Die Fraktionen von UWG und WEG haben dies nach der Absage für ein Genossenschaftsmodell zur Errichtung eines Gesundheitszentrums gemacht. Der Fraktionsvorsitzende von Pro Bürgerschaft, Herbert Krause, reicherte die Diskussion mit dem Hinweis an, dass der Standort an der Konrad-Adenauer-Straße vielleicht nicht der Beste sei. Auch Bürgermeister Rainer Doetkotte hatte im Anschluss an die jüngste Ratssitzung erklärt, das Buch für das Gesundheitszentrum sei mit der Absage des Genossenschaftsmodells nicht geschlossen; es müsse nun ein neues Kapitel geschrieben werden. Da in der kommenden Ratssitzung die Verabschiedung des Etats Zeit und Aufmerksamkeit verlangt, war seine Überlegung, das weitere Vorgehen in der darauffolgenden Sitzung zur Diskussion zu stellen. Dabei, so der Verwaltungschef, sollen verschiedene Varianten vorgestellt werden.