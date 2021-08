Die Stadt des Verbrechens – wirklich?

Jaja, die Gronauer. Das kriminelle Pack da an der Grenze. Fast ein Viertel der Nicht-Gronauer, die an der Umfrage zum Image Gronaus teilgenommen haben, verbindet den Namen der Stadt mit Verbrechen. Wie kommt es dazu?

Gronau steht seit Jahren an der Spitze der Kriminalstatistik im Kreis Borken. Doch wenn man genauer hinschaut, muss man den Eindruck relativieren, dass die Grenzstadt eine Hochburg des Verbrechens ist. Ein Großteil der Delikte betrifft Drogenschmuggel; Menschen, die vom Zoll oder der Polizei auf der B 54 angehalten werden und ein paar Gramm Marihuana dabei haben. Nur – wie schon Udo Lindenberg wusste: Die B 54 ist die Straße, die aus der Stadt herausführt. Die aufgegriffenen Drogenschmuggler sind nämlich zum allergrößten Teil keine Gronauer. Sie werden nur hier erwischt – und belasten somit die örtliche Statistik.

Suggestive Fragen

Ich will das Problem nicht verharmlosen. Gronau ist, auch wenn diese Effekte herausgerechnet werden, kein Ort mit ausschließlich lammfrommen Menschen. Aber die Situation ist bei Weitem nicht so schlimm wie sie es vor Jahren war. Die Gronauer scheinen das zu wissen. Denn nur acht Prozent von ihnen kam als erstes Kriminalität in den Sinn, wenn sie an Gronau denken. Doch das Bild hält sich bei Auswärtigen hartnäckig, ist schon fast zu einem Stereotyp geworden.

„ Die Innenstadt ist tot. “ Umfrage-Teilnehmer

Zu der Umfrage muss übrigens eine kritische Anmerkung gemacht werden: Die einleitenden Worte waren suggestiv – zumindest in der Version, die ich beantwortet habe. Statt eine neutrale Position einzunehmen, nannten die fünf Studierenden beispielhaft einige Eigenschaften und Stichworte, von denen sie wohl annahmen, dass man sie mit Gronau in Verbindung bringen könnte. Darunter eben auch Kriminalität. Wenn man aber quasi mit der Nase darauf gestoßen wird, kommt einem das Thema zwangsläufig in den Sinn.

Was für Erkenntnisse erlauben die Umfrageergebnisse? Fast durch die Bank wurde das Erscheinungsbild der Innenstadt kritisiert. „Die Innenstadt ist tot“, äußerte sich einer der Befragten. Das Problem ist bekannt und wird angegangen. Mal schauen, wie sich die Neustraße entwickelt, was sich am Alten Rathaus tut, ob durch die baulichen Maßnahmen auf Dauer wieder mehr Leben in diese Bereiche kommt und sich auch die Einkaufsmöglichkeiten verbessern. Hertie-Loch und Kurt-Schumacher-Platz bleiben Herausforderungen.

Verdreckte Orte nerven nach wie vor – allerdings mehr die Einheimischen als Auswärtige. Einige Gäste von außerhalb sind offenbar noch Schlimmeres gewohnt: Es soll sogar Besucher geben, die positiv überrascht sind von der Sauberkeit in der Innenstadt. Hat mir zumindest ein Bekannter glaubhaft versichert.

Laga und Drilandsee

Das Pfund, mit dem Gronau wuchern kann und sollte, sind das Landesgartenschaugelände und der Drilandsee. Das Konzept, Gronau als Musikstadt zu promoten, hat sich offenbar ausgezahlt: Rock’n’Popmuseum und Veranstaltungen werden von Auswärtigen relativ häufig als positiv genannt.

Und die Gronauer? Sie meckern zwar – unter anderem auch über die Politik, fehlende Freizeitangebote und Gastronomie – aber sie meckern nicht nur: Die Gronauer sehen und genießen vielmehr auch die schönen Seiten ihrer Stadt: die Grenzlage mit den Möglichkeiten, in Nullkommanix in eine andere Kultur einzutauchen, die Natur und die schönen Ecken wie Laga und Drilandsee. Auch das kulturelle Angebot – zumindest zu Nicht-Corona-Zeiten – bekommt gute Noten. In Gronau steckt Potenzial. Das gilt es zu nutzen, damit irgendwann mal das Image der Verbrecherstadt durch positivere Bilder überdeckt wird.

Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns gerne!