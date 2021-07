Die Gronauer Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat 2019 eine Umfrage bei den hiesigen Unternehmen durchführen lassen. Die Fragen zielten darauf, wie zufrieden sie mit dem Standort sind. Was den Unternehmern auf den Nägeln brennt. Wo sie die größten Hindernisse für ihre Betriebe und deren Wachstum sehen. Ob die Ergebnisse der Umfrage repräsentativ sind (146 von rund 800 Unternehmen nahmen teil), sei dahingestellt. Einige bemerkenswerte Punkte kristallisieren sich aber heraus. Dazu gehört, dass 47,4 Prozent der Befragungsteilnehmer Gronau als Unternehmensstandort weiterempfehlen würden, nur 6,1 Prozent nicht. Die anderen antworteten mit „teils/teils“.

Aufschlussreich sind die Gründe, die zu diesem Urteil führten. So wurden die gute Verkehrsanbindung, die Nachbarschaft zu den Niederlanden, preiswerte Mieten und ausreichend Gewerbeflächen genannt. „Die Stadt ist besser als ihr Ruf“, schrieb eine(r) in den Antwortbogen. Auch die Teilnehmer, die nur teils zufrieden waren, strichen die Plus-Punkte heraus. Ein Manko sei, dass die Stadt versäume, Gronau für andere Firmen und Geschäftsmodelle attraktiv zu machen. Strukturell müsse mehr getan werden. Fachkräfte seien kaum noch zu bekommen, auch weil sie in Städte zögen, die als attraktiver gälten. Fehlende Erweiterungsflächen und Unzufriedenheit mit der Stadtverwaltung wurden als Minus-Punkte genannt. Die Gewerbesteuer sei zu hoch.

Ein positiveres Bild zeichnet sich ab, wenn man verschiedene Aussagen zur Zufriedenheit der Unternehmer mit dem Standort betrachtet: 23,7 Prozent gaben an, das sie „zufrieden“, 61,4 Prozent, dass sie „eher zufrieden“ sind. 14,0 Prozent waren „eher nicht zufrieden“, 0,9 Prozent „nicht zufrieden“.

Bei der Auswertung fiel besonders auf, dass 71 Prozent mit dem „Image des Standortes „(eher) nicht zufrieden“ waren, und auch, dass die Mehrheit der Unternehmer die Aussagen „vielfältig und modern“ sowie „fit für die Zukunft“ nicht mit Gronau in Verbindung brachten. Hier müsse überlegt werden, wie die Stadt Gronau damit umgeht, heißt es in den Handlungsempfehlungen. Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung sollten in Zukunft eine gemeinsame Strategie erarbeiten und Kampagnen umsetzen, um das Image der Stadt Gronau positiv zu beeinflussen und die Stadt somit zukunftsfähig zu gestalten.

Das Image Gronaus ist offenbar wirklich verbesserungswürdig. Dabei zeigt die Umfrage gleichzeitig, dass es viele Punkte gibt, mit denen die Unternehmen gut zufrieden sind: die Nähe zu den Niederlanden, die gute Verkehrsinfrastruktur, aber auch die Lebensqualität, mit der mehr als zwei Drittel der Teilnehmer (eher) zufrieden sind. Warum schlagen diese auch imageprägenden Punkte nicht durch? Warum ist das Bild, das Gronau darbietet, immer noch eher negativ besetzt? Stimmt vielleicht etwas nicht mit der Selbstwahrnehmung der Gronauer? Gefällt sich Gronau möglicherweise sogar darin, ein eher schlechtes Image zu haben? Welche Auswirkungen haben notwendige, kritische Diskussionen auf das Selbstbild der Gronauer in Bezug auf ihre Stadt?

Fakt ist: Wenn man mit Auswärtigen in Gronau und Epe unterwegs ist, bekommt man eher positive Eindrücke gespiegelt. Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, mit einer Touristengruppe aus Hessen an einer Stadtführung per Fiets mit Georg Frieler teilzunehmen. Die Besucher waren sehr angetan von dem, was sie sahen: das Pättken entlang der Dinkel, die Parks, das Laga-Gelände, das Rock‘n‘Popmuseum und das tolle Kulturangebot, das Venn und die Möglichkeiten, schnell mal nach Holland über die Grenze zu fietsen.

Vielleicht liegt es an der Mentalität der Gronauer, ihre Stadt in übertriebener Bescheidenheit darzustellen. „Gronau stellt sein Licht zu sehr unter den Scheffel“, sagte WTG-Geschäftsführerin Katharina Vater im Gespräch mit den WN. Das ist einfach schade, das wirkt sich auf die Selbstwahrnehmung aus – und damit auch auf die Wirtschaft, die es dadurch möglicherweise schwerer hat, Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten. Das Büro, das die Umfrage durchführte und auswertete, sieht die Ergebnisse als möglichen Weckruf. Es wäre schön, wenn der von der gesamten Bevölkerung gehört wird.

