Die Südstadt zieht nach – voll digital

Epe

Arbeiten im professionellen Umfeld unmittelbar an eigenen Wohnort – das soll der neue Coworking Space in Epe ermöglichen. Jungunternehmer Mark Sander eröffnet den „Switch“ am Donnerstag an der Oststraße. Die WN befragten ihn nach seinen Beweggründen und das Besondere an diesem Angebot.

Von Ralph Schippers