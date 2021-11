Die VHS wünscht sich ein Haus

In der Schulausschusssitzung am Donnerstagabend hat Helga Ausländer, Leiterin der Euregio-Volkshochschule (VHS), ihre Institution vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ging es besonders um zwei Aspekte: Die Volkshochschule hat kein richtiges Zuhause und sie verzeichnet einen Mangel an (jungen) Dozentinnen und Dozenten.

„Wenn ich von der VHS als kommunalem Weiterbildungszentrum spreche, dann dürfen Sie das nur inhaltlich, aber nicht räumlich verstehen. An der Von-Keppel-Straße befinden sich nur unsere Büros, ansonsten sind wir auf 28 Unterrichtsstätten in der ganzen Stadt verteilt“, hatte Ausländer berichtet. Da hakte Andrea Stenau-van Wüllen ein: Wo diese Stätten denn seien und ob es keine Bestrebungen gebe, diese mal zu bündeln? Eine Bündelung sei schon wünschenswert, reagierte Ausländer vorsichtig. „Aber bislang politisch nicht gewollt“, sprang ihr die Erste Beigeordnete, Sandra Cichon, bei. Die VHS wünsche sich ein eigenes Haus und liebäugele mit dem Anbau am Driland-Kolleg, sagte Cichon. Aber auch ein Standort in der Innenstadt sei vorstellbar und trage sicherlich zur Innenstadtbelebung bei. Birgit Hüsing-Hackfort (WEG) kündigte an, dieses Thema fraktionsübergreifend angehen zu wollen.

Auf Nachfrage von Susanne Trautwein-Köhler (Grüne) stellte sich heraus, dass die VHS in vielen Bereichen Nachwuchssorgen hat. Langgediente Dozierende gehen in den Ruhestand, aber es kommen nicht genügend junge nach.