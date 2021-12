Met vul Bohai kam dän lütten Jesus op de Wiält un Maria puckede em in Linnen un lag em in ne Kribbe. Josef was vulup färrig met de Nerwen, aower nu was apat auk waor wuorden, wat de Engel üör baide vötält had: „... Et is‘n Jungen, et is‘n Jungen!“

Foto: privat/guk