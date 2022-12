Die Zeit der weisen Wünsche

Gar nicht so einfach, das Wünschen. Denn die Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Was dann?

Wenn man an jetzt Weihnachten drei Wünsche frei hätte, so wie sonst nur im Märchen, was sollte man sich wünschen?

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Was würden Sie tun, wenn Sie drei Wünsche frei hätten – egal was? Mit der Auswahl wäre – wenn man es mal konsequent durchspielt – eine enorme Verantwortung verbunden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen nicht an schnöde materielle Werte denken, die man für sich oder andere erfüllt sehen möchte – wenn man mal von der Armutsbekämpfung absieht. Aber wenn man schon mal die Chance auf jegliche Wunscherfüllung hat, sollte man vielleicht groß denken. Ganz groß. An den Weltfrieden zum Beispiel.