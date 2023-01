Künstliche Intelligenz: Die Zukunft ist mit ChatGPT da

Programme wie ChatGPT sind derzeit in aller Munde. Doch was sind die Folgen der immer stärker werdenden Künstlichen Intelligenz?

Liegt in Künstlicher Intelligenz (KI) eine Chance oder ist sie sogar gefährlich? Das Thema ist nicht neu – man denke an Spielfilme wie das grandiose Werk „Odyssee im Weltall“ von Stanley Kubrick oder – wer es etwas actionreicher mag – die „Terminator“-Filme mit Arnold Schwarzenegger, wo Computer bzw. intelligente Maschinenwesen die Herrschaft über ein Raumschiff bzw. die ganze Welt übernehmen. Oder die „Matrix“-Filme, deren Kernidee es ist, dass wir in einer Simulation leben, in einer von Künstlicher Intelligenz geschaffenen Welt. Auch der russische Science-Fiction-Autor Isaak Asimov hat sich schon in den 1950er-Jahren in seinen Büchern Gedanken über KI gemacht und seine „Robotergesetze“ entwickelt.