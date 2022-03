Diesel jenseits der Grenze günstiger

Diesel ist momentan in den Niederlanden wieder günstiger als auf dieser Seite der Grenze – wenn auch in beiden Ländern auf äußerst hohem Niveau.

Die Shelltankstelle in Glanerbrug ...

An der Shell-Tankstelle in Glanerbrug kostete der Liter gestern Nachmittag 2,109 Euro, fünf Kilometer weiter östlich lag der Preis beim Spritlieferanten derselben Firma acht Cent höher.

Die Preisunterschiede waren allerdings nicht an allen Tankstellen beiderseits der Grenze gleich groß, und Benzin war jenseits der Grenze deutlich kostspieliger. Einige Jahre war der Diesel in den Niederlanden teurer als in Deutschland gewesen. Davor hatte man den Dieseltank im Nachbarland jedoch jahrzehntelang günstiger füllen können.