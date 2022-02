„Digitale Rendite“ von 20 Prozent

Marcus Egelkamp, Geschäftsführer der Kommunalen-ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW), gab die Kosten für die dreijährige Aufbauphase mit 215.000 Euro an. Dazu kommen jährliche Kosten für Softwarelizenzen, Service- und Scandienstleistungen von etwa 255.000 Euro bis 2025. Diesen Ausgaben stehen künftig Einsparungen durch Prozessoptimierungen gegenüber. Den Effizienzgewinn, die „digitale Rendite“, schätzte Egelkamp auf 20 Prozent.

Ein Ziel der Digitalisierungsmaßnahme ist es, die Aktenordner aus Papier überflüssig zu machen. Zudem soll den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu bestimmten Leistungen und Formularen erleichtert werden. Formulare werden barrierefrei nutzbar sein. Die „Workflows“, also die Arbeitsprozesse, sollen intelligent gestaltet werden.

Die Voraussetzungen in der Gronauer Stadtverwaltung seien aufgrund der vorhandenen technischen Ausstattung und des Fachwissens grundsätzlich als gut zu bewerten. Dennoch gebe es einige Lücken zu schließen. Bei alledem seien die Vorschriften des E-Government- und des Online-Zugang-Gesetzes zu beachten, so Egelkamp. Er gab die Zahl der Prozesse, die in der Gronauer Verwaltung digitalisiert werden sollen, mit 1200 an.

Der Prozess erfordert auch von den Bediensteten der Stadt Umdenken, sie müssen bei dem Veränderungsprozess mitgenommen werden.

Der Fachausschuss empfahl dem Rat einstimmig, die erforderlichen Mittel in der Finanzplanung zu berücksichtigen.