Digitalisierung spart Zeit

„Auf den Benachrichtigungen befindet sich ein QR-Code, den die Wählerinnen und Wähler mit dem Smartphone einscannen können.“ Mit ein paar Klicks können sie den Antrag per Handy abschicken. Wer eine Bestätigung des Antragseingangs per E-Mail möchte, muss das jedoch extra eingeben.

Der Antrag geht digital bei der Stadtverwaltung ein. Die Benachrichtigungen sind am Dienstag herausgegangen. „Am ersten Tag waren es schon 500“, sagt Daniel Alfert, mittlerweile sind es über 1000. Auch für das Wahlamt ist die Digitalisierung eine erheblich Erleichterung. Die Papieranträge sind nämlich fehleranfällig: Mal fehlt das handschriftlich einzutragende Geburtsdatum, mal die Unterschrift. „Dann müssen wir immer hinterherhaken.“ Aufwand, der durch die Digitalisierung vermieden wird – denn hier kommen ausschließlich „saubere Anträge“ an, deren Daten schließlich im System der Stadt hinterlegt sind.

Am ersten Tag schon 500 Anträge

Doch auch die Bearbeitung der in Papierform eingehenden Anträge wird erleichtert: Da sorgt ein Barcode für Beschleunigung. Der wird im Wahlamt eingescannt, es piept – und die Wahlanträge werden per Sammeldruck verarbeitet. Anschließend werden die Unterlagen verschickt. Das „Eintüten“ allerdings erfolgt noch händisch. Maureen Kösters war gestern Morgen gerade dabei, die Briefe mit den Unterlagen vorzubereiten. Allerdings fehlten zu dem Zeitpunkt noch die Stimmzettel, weil es durch eine Entscheidung des Landeswahlleiters zu Verzögerungen gekommen war. Dennoch sollten noch am Donnerstag 1000 Briefe in den Versand gehen, wie Alfert am Mittag mitteilte.

Am einfachsten mit dem QR-Code

Übrigens kann man Briefwahlunterlagen auch per E-Mail anfordern unter wahlen@gronau.de (nicht wie auf der Homepage der Stadt angegeben tuczek@gronau.de). Doch am einfachsten geht‘s mit dem QR-Code.

Am Dienstag öffnen die Wahlbüros (Kurt-Schumacher-Platz 9 und Eper Amtshaus), wo auch schon gewählt werden kann. Geöffnet sind sie jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Darüber hinaus öffnet das Wahlbüro Gronau an den Samstagen 23. und 30. April sowie 7. Mai jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.