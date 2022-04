Doppelstunde mit Politikern

Der Landtagswahlkampf müsste in diesen Tagen eigentlich auf Hochtouren laufen. Bei der Podiumsdiskussion mit den Kandidaten in Gronau fehlte aus gesundheitlichen Gründen allerdings die Amtsinhaberin. Dementsprechend sanft verlief das Gespräch bei vielen Programmpunkten.

In der Diskussionsrunde der fünf Direktkandidaten zur Landtagswahl in der Aula des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Zwei Moderatorengruppen stellten den Landtagskandidaten ihre zuvor erarbeiteten Fragen.Die Moderatoren zeigten sich gut vorbereitet auf den Austausch mit den Politikern.

Wenn alle quasi einer Meinung sind, dann kann eine Diskussion recht schnell langweilig werden. Bisweilen neigte das Podiumsgespräch der Oberstufenschülerinnen und -schüler aller Gronauer weiterführenden Schulen am Donnerstagvormittag mit den lokalen Kandidaten für die Landtagswahl in diese Richtung abzudriften. Dafür gab es gleich zwei Gründe: Zum einen konnte die aktuell gewählte Abgeordnete Heike Wermer (CDU) als Vertreterin der regierungsführenden Partei nicht an der Runde teilnehmen, da ihre Corona-Infektion noch nicht abgeklungen war. Damit wurde das Plenum zu einer reinen Herrenrunde. Zum anderen war der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums und heutige Landtagsabgeordnete Helmut Seifen (AfD) wieder ausgeladen worden, da er lediglich auf der Landesliste seiner Partei steht, seine Kandidatur im Wahlkreis aus rechtlichen Gründen aber abgelehnt wurde und die Veranstaltung sich explizit an die Direktkandidaten richtete.