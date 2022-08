Dr. Ashrams Überraschung

Wer hat Pfarrer Brückenmann entführt? Sowohl die Kommissare als auch die Redakteure des Anzeigers tappen im Dunkeln. Der Organist ist es offenbar nicht gewesen. Ein weiterer Verdächtiger ist unauffindbar. Da erhalten die Kommissare einen Tipp von Udo Rindenzwerg, der in der Nacht einen Schrei an der Agnes-Kirche vernommen hat. Als sie gerade loswollen, um die Kirche zu durchsuchen, ruft der Pathologe an. Er hat Neuigkeiten.