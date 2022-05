Drei Bands beim Tribute-Festival

Beim Gronauer Open Air „Summer Feelings“ wird nach dem Konzert von Mark Forster (Freitag, 26. August) auch am Samstag (27. August) auf dem Festivalgelände an der Bürgerhalle beim „Tribute-Festival“ gerockt und eine Live-Party gefeiert. Mit den Tribute-Bands „Queen Kings“, „Still Collins“ und „Goldplay“ wurden gleich drei absolute Hochkaräter für dieses Live-Spektakel verpflichtet, heißt es in einer Ankündigung.

Die vier Musiker von „Goldplay“ haben sich mit dem Sound ihrer musikalischen Vorbilder schon oft zum Publikumsliebliebling vieler Festivals gespielt.

Genesis und Phil Collins wären wahrscheinlich stolz, wenn sie ihre Welthits in der Interpretation von „Still Collins“ hören würden. Sänger Sven Comp versteht es wie kaum ein anderer, stimmlich den britischen Superstar zu doubeln. Die „Queen Kings“ (ehemals „Mayqueen“) setzen dem Ganzen noch die Krone auf – die Palette der Welthits von Queen werden naturgetreu interpretiert und die Partygäste von der ersten Sekunde an in den Bann gezogen. Damit die Stimmung auch in den Umbaupausen und zum Finale des Festivals keinen Einbruch erleidet, sorgt DJ „Dis­coloverz“ Udo Sandmann mit Kult-Sommerhits für Abwechslung. Der Einlass ist ab 19 Uhr, die erste Liveband startet um 20.30 Uhr.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, im Mai kosten die Tickets 25 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr, ab Anfang Juni werden dann 29 Euro plus VVK-Gebühr fällig. Für Gruppen, Vereine und Freundeskreise gibt es im Monat Mai das Bundle mit zehn Tickets für 199 Euro inkl. VVK-Gebühr.