Drei Betrugsversuche – einer erfolgreich

Zu drei Betrugsversuchen kam es am Dienstag in Gronau.

In einem Fall rief eine Unbekannte an und erzählte die Geschichte von einem Verkehrsunfall und einer erforderlichen Kaution für eine nahe Verwandte. Die Angerufene bemerkte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Zweimal schrieben Betrüger Gronauerinnen über den Messengerdienst Whats-App an und gaben sich als deren Sohn aus. In einem Fall hatten die Täter Erfolg: Die Angeschriebene überwies einen vierstelligen Betrag auf ein Konto in Litauen. Erst nach dem Geldtransfer kam der Gutgläubigen der Gedanke, dass sie betrogen worden ist. In dem zweiten Fall kamen die Täter nicht zum Erfolg, teilte die Polizei mit.