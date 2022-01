Drei Glatteisunfälle

Glätte hat am Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen in Gronau und Epe geführt.

Die Straße war glatt – der Bremsweg verlängerte sich infolgedessen erheblich. Darum kam es am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Albrechtstraße in Gronau. Nach Angaben der Polizei wollte ein 67 Jahre alter Gronauer von der Albrechtsstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Ein 31 Jahre alter Autofahrer aus Gronau bremste zwar – dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Abbiegende wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Etwa zur selben Zeit ereigneten sich zwei weitere Glatteisunfälle: an der Freiherr-Von-Vincke-Straße mit einer verletzten Person und am Amelandsbrückenweg mit Sachschaden, so die Polizei.