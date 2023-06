Drei Jahre Haft nach Messerangriff am Neujahrsmorgen

Tat am Udo-Lindenberg-Platz

Gronau

Drei Jahre lang muss ein heute 20-Jähriger in Haft, weil er am Neujahrsmorgen 2022 in Gronau einen jungen Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt hat. Auch mehrere Mitangeklagte wurden verurteilt. Doch trotz Prozessende bleiben Fragen.