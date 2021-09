DRK-Kitas sammeln Altkleider

In den vier DRK-Kitas in Gronau und Epe („Die kleinen Strolche“, Königstraße 123; „Kinderladen Kunterbunt“, Schiefestraße 50; „Zum Regenbogenland“, Hinterm Schwanenteich 2 und „Wirbelwind“, Merschgarten 8) können vom 20. bis zum 25. September während der Öffnungszeiten Altkleider abgegeben werden.

Die Leiter der vier DRK-Kitas in Gronau und Epe unterstützen die Aktion, indem sie in ihren Kitas Sammelstellen einrichten.

Die Aktionstage, bei denen Altkleider-Sammelstellen in DRK-Einrichtungen installiert werden, finden bereits zum dritten Mal statt. Es wird Kinder- und Erwachsenenkleidung gesammelt.

„Die DRK-Kitas beteiligen sich gerne an dem verbandsweiten Aktionstag des Roten Kreuzes in Westfalen-Lippe zur Kleiderspende ‚Socken für Soziales‘ und laden zum Mitmachen ein, um die DRK Arbeit vor Ort zu unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Sammlung.

Die gesammelte Kleidung wird sortiert, und ein Teil der Kleidung wird zu einem kleinen Preis in den Karo-Kaufhäusern des Roten Kreuzes angeboten. Auch wohnungslose oder geflüchtete Menschen und ihre Kinder werden mit Kleidung versorgt. In dem Inklusionsunternehmen Karo-Kaufhaus Rotes Kreuz arbeiten Menschen mit und ohne Handicap zusammen. Die gesammelte Kleidung der Spenderinnen und Spender dient somit dem Gemeinwohl.

Die DRK-Einrichtungen verlosen unter allen teilnehmenden Spendern zehn Sachpreise und bitten beim Wunsch auf Teilnahme an der Verlosung um die Abgabe des Namens und der Telefonnummer bei der Abgabe der Kleiderspenden.