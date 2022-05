Drogen sichergestellt und zahlreiche Verfahren eingeleitet

Kontrolle an der Bundesstraße 54 in Gronau

Rund zwei Kilo illegaler Drogen unterschiedlicher Art haben Beamtinnen und Beamte von Polizei und Zoll am Montag in Gronau sichergestellt – das Ergebnis einer umfangreichen Kontrollaktion: An der B 54 nahmen Kräfte der Kreispolizeibehörde, der Bundespolizei und des Hauptzollamts 320 Fahrzeuge unter die Lupe. Die Beamtinnen und Beamten hatten sich dazu auf dem Parkplatz an der Fahrbahn aus Richtung Niederlande postiert. Sie stellten zwischen 12 und 17 Uhr Amphetamin und Kokain ebenso sicher wie Heroin, Marihuana und Haschisch.

320 Fahrzeuge kontrolliert

Darüber hinaus ergaben sich bei mehreren Fahrern Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Blutproben konnte ein eigens dafür anwesender Arzt sofort vor Ort vornehmen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten insgesamt 13 entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Auf 17 Personen kommen Folgen zu aus den ihnen geltenden Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmittel. Weitere Strafverfahren gelten unter anderem Fällen von Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsstraftaten. 15 der kontrollierten Fahrzeugführer mussten auf eine Weiterfahrt verzichten, so die Polizei.