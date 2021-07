Drogentod vermeiden

Die Sucht- und Drogenberatungsstelle des Diakonischen Werks Steinfurt-Coesfeld-Borken beteiligt sich am internationalen Aktionstag für verstorbene Drogenkonsumenten. Anlässlich des Gedenktags machen die Beraterinnen und Berater auf die Bedeutung der individuelle Substitutionsbehandlung aufmerksam.

Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie prekär die Lage für drogenkonsumierende Menschen in Deutschland ist: Alleine im letzten Jahr sind in NRW 401 Menschen an den Folgen ihres Drogengebrauches gestorben, auch im Kreis Borken sterben jedes Jahr Menschen an dem Konsum illegaler Drogen oder den Folgeschäden ihrer Erkrankung. Die Zahl der Drogentoten ist bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen. So hoch war die Zahl zuletzt vor 20 Jahren. Die Todesfälle in Verbindung mit Kokain und Crack sind um 33 Prozent gestiegen.

Vermeidbare Todesfälle

Der Anstieg von Menschen, die an den Langzeitfolgen sterben, zeige auf, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen, heißt es seitens der Sucht- und Drogenberatung. „Maßnahmen wie Substitutionsbehandlungen und niedrigschwellige Beratungsangebote könnten dazu beitragen, die Risiken deutlich zu minimieren“, berichtet Beate Kuipers, Dipl.- Sozialarbeiterin in der Sucht- und Drogenberatungsstelle in Gronau.

„ »Maßnahmen wie Substitutionsbehandlungen und niedrigschwellige Beratungsangebote könnten dazu beitragen, die Risiken deutlich zu minimieren.« “ Beate Kuipers, Dipl.- Sozialarbeiterin in der Sucht- und Drogenberatungsstelle

Gerade in Krisenzeiten wie diesen sei es besonders wichtig, dass sich Hilfesuchende an die Beratungsstellen vor Ort wenden können. Besonders ein niedrigschwelliger Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten vor Ort ohne Wartezeiten für Gesprächstermine oder auch der zur Verfügung stehende Spritzenautomat seien für viele Drogennutzerinnen und -nutzer enorm wichtig. „Für viele nichtbehandelte Opioid-Konsumierende führen die immer noch strikten Regelungen zu Versagensängsten. Diese sind häufig ausschlaggebend dafür, dass sich Betroffene gegen eine Behandlung entscheiden“, erklärt Sozialpädagogin (B.A.) Miriam Gillich. Eine kompetente, wohnortnahe Beratung und eine individuelle Substitutionsbehandlung sind häufig der erste Schritt aus der Sucht zurück in ein gesundes Leben – da sind sich die Expertinnen einig.

Substitution

Substitution bedeutet Ersatz bzw. Ersetzung und ist der Name für eine Behandlungsform für Menschen mit einer Opioidabhängigkeit. Dabei bekommen Betroffene legal von Ärztinnen und Ärzten einen Ersatzstoff wie beispielsweise Methadon, Polamidon oder Subutex verschrieben. Mit der Substitution sollen vor allem die Folgeerscheinungen der Abhängigkeit gemindert werden, um die Betroffenen gesundheitlich und sozial zu stabilisieren. Für Betroffene ist die Substitionsbehandlung eine Möglichkeit von einem Neuanfang, sie werden entkriminalisiert und es kann zum Beispiel ein Wiedereinstieg in das Sozial- und Berufsleben bedeuten. Ebenfalls wird das Infektionsrisiko von HIV oder Hepatis reduziert und eine schrittweise Drogenentwöhnung ist möglich.

Auch der Nordkreis Borken kann zur Reduzierung der Zahl der Drogentoten beitragen. So wäre beispielsweise der Ausbau des Bus- und Bahnnetzes hilfreich, um das Erreichen der substituierenden Ärzte und der Suchthilfeeinrichtungen für Hilfesuchende zu erleichtern. Die Substitutionsbehandlung stellt eine Überlebenssicherung für Heroinabhängige dar und ermöglicht ihnen ein gesünderes Leben in gesellschaftlicher Integration.

Aktuell sind lediglich die Hälfte der Heroinkonsumenten deutschlandweit substituiert. „Um jedem Heroinabhängigen eine Substitutionsbehandlung zu ermöglichen, benötigen wir auch im Norden des Kreises Borken mehr Ärzte, die sich bereiterklären, eine Substitutionsbehandlung anzubieten“, so die Fachleute.

Die Beratung in der Sucht- und Drogenberatung in Gronau, die für den Nordkreis zuständig ist, ist kostenlos. Die Mitarbeitenden beraten sowohl bezüglich legaler als auch illegaler Drogen und unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Betroffene, aber auch Angehörige oder Freunde können Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen unter

02562 701110 oder per E-Mail (suchthilfezentrum@dw-st.de).