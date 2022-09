Duschen bleiben künftig kalt

Gronau

Um Energie zu sparen, bleiben in diesem Winter in den Gronauer Sporthallen die Duschen kalt. Darauf verständigte sich jetzt die Politik. Dazu kommen könnte ein Verbot, die Fenster in den Schulen in einen Kipp-Modus zu versetzen. Schulen und Vereine werden in Kürze über die Maßnahmen informiert.

Von Guido Kratzke